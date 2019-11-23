‘Rusya ve Türkiye, Haseke bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdi’

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’nin Haseke bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, “Haseke bölgesinde Şeyrek – Haram Raş – Karamaniya güzergahında ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleşti. Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait helikopterler konvoya havadan destek verdi” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Rus askeri polisin Rakka bölgesinde Ayn İsa – Çervan Kuveytar ve Halep bölgesinde Kobani – Müceybna, Acemi – Menbiç, Acemi – Karakozak güzergahlarında devriye faaliyetine devam ettiği aktarıldı.

Borenkov, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait araçların Kamışlı – Çanacık – Şeyrek – Duhayt – Tel Bum – Tel Kanbar – Haram Raş – Tel Tair – Kırbatlı – Gannamiya – Yaremca – Karamaniya – Tel Eş-Şur – Garbi – Zenar – Kamışlı güzergahında hava devriyesi gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.