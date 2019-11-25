Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani'nin huzurunda Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri el Sani'nin, Katar Emirlik Divanı'nda baş başa görüşmeleri ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşma imza töreni gerçekleştirildi.

​Erdoğan ve el Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı Kapsamında Yapılan Anlaşmaların İmza Töreni https://t.co/gxSSiadeLe — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 25, 2019

​"Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı Ortak Bildirisi"ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani imza attı.

Türkiye Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında "Türk Lirası-Katar Riyali İkili Para Swap Düzenlemesine ilişkin Değişiklik Anlaşması" Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah bin Suud el Sani tarafından imzalandı.

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات.#جريدة_الراية_القطرية #قطر #تركيا pic.twitter.com/3QHe82mCZ3 — الراية القطرية (@alraya_n) November 25, 2019

​İki ülke hükümetleri arasında "Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdülaziz el Subaie imzaladı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı arasında "Ticareti Kolaylaştırmak ve Tüketicinin Korunmasını Sağlamak Üzere Laboratuvar Kurulum Projesi İşbirliği Konusunda Ortak Niyet Beyanı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdülaziz el Subaie tarafından imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasında "Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması"na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Bin Ahmet el-Kuvari imza koydu.

TSE ile Katar Bayındırlık İdaresi (ASHGHAL) arasında "Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İşbirliği için Mutabakat Zaptı" TSE Başkanı Adem Şahin ile ASHGHAL Başkanı Saad el Muhannedi tarafından imzalandı.

"Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Katar Finans Merkezi İdaresi Arasında Mutabakat Zaptı"na Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve Katar Finans Merkezi Genel Müdürü Yusuf Al-Jaida imza attı.

"Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar Yatırımı Destek Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı"na ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Katar Yatırım Destek Ajansı Genel Müdürü Şeyh Ali el-Velid el Sani imza koydu.

İmza töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

سمو الأمير @TamimBinHamad يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الديوان الاميري#مرسال_قطر pic.twitter.com/vPDnb87SN5 — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) November 25, 2019

​