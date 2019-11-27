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23:04 27 Kasım 2019
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    İsrail bayrağı / El Halil

    İsrail'de 'koalisyon çıkmazı ekonomik çöküşe neden olabilir' uyarısı

    © REUTERS / Amir Cohen
    Ortadoğu
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    İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein, ülkede devam eden koalisyon krizinin İsrail ekonomisinde çöküşe neden olabileceği uyarısında bulundu.

    İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud ve Mavi-Beyaz İttifakı'nın kurmaylarının iki parti arasında tıkanan koalisyon görüşmelerine yeniden başlanmasını ele almak amacıyla bir araya geleceklerini belirtti.

    Koalisyon hükümetinin kurulamaması nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğini dile getiren Edelstein, "Herkes İsrail'in sosyal ve ekonomik çöküşe yol açabilecek idari olağanüstü hal durumunun ortasında olduğunun farkında" dedi.

    İsrail'in bir yıl içinde 3. kez seçime gitmesine engel olmak amacıyla Başbakan Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a üçlü görüşme önerdiğini ifade eden Edelstein, "İsrail siyaseti için gerçekçi olma zamanı. Liderlik ve korkaklık arasında seçim yapma zamanı" diye konuştu.

    Koalisyon hükümeti kurulamıyor

    İsrail'de bu yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere 2 erken seçim yapılmasına rağmen koalisyon hükümeti kurulamadı.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    İsrail Cumhurbaşkanı, Netanyahu başarısız olunca hükümeti kurma görevini Gantz'a verdi
    Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 17 Eylül'deki seçimin ardından koalisyon hükümetini kurma görevini önce Netanyahu'ya, daha sonra da Gantz'a verdi.

    Her iki lider de koalisyonu kurmak için Meclis'in salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğine ulaşamamaları üzerine görevi Rivlin'e iade etti.

    Bunun üzerine Rivlin, 21 Kasım'da Meclis'i koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

    İsrail tarihinde ilk kez koalisyon hükümeti kurulamaması nedeniyle bu görev Meclis'e verilmiş oldu.

    Meclis, 11 Aralık'a kadar koalisyon hükümetini kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşamazsa ülke bir yıl içinde 3. kez erken seçime gidecek.

    Etiketler:
    Reuven Rivlin, Mavi-Beyaz İttifakı, koalisyon, Ekonomi, Benyamin Netanyahu, İsrail
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