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    Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani

    'Katar'dan Suudi Arabistan'a üst düzey sürpriz ziyaret' iddiası

    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    Ortadoğu
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    Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin geçen ay Suudi Arabistan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

    Katar bayrağı
    © AA /
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    Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li ve Arap kaynaklara dayandırdığı haberinde, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin iki ülke arasında 2,5 yıldır süren gerginliği görüşmek üzere Riyad’a geçen ay sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini öne sürüldü.

    Haberde, Al Sani'nin iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için Suudi yetkililere, Katar’ın, Suudi monarşisi ve müttefikleri tarafından güvenilmeyen Müslüman Kardeşler'le bağlarını koparmaya istekli olduğunu söylediği iddia edildi.

    Suudi Arabistan’ın Katar’ın teklifini değerlendireceği aktarılan haberde, bir Arap yetkilinin, "Bunun görülmemiş ciddi bir teklif olduğunu düşünüyorum. Belli seviyede şüphe var ama olayın ciddiyetini göstermek için eylemleri de görmek gerekiyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi. 

    Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Sani
    © REUTERS / Naseem Zeitoon
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    İki ülke yetkililerinin, Katar’ın teklifinin detaylarını görüşmek üzere tekrar bir araya gelmeyi planladıkları öne sürüldü.

    Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran 2017’de yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

    Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn hava sahalarını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.

    Söz konusu ülkeler, Katar’a yönelik uyguladıkları ablukayı kaldırmak için Katar’dan terörizmi finanse etmeyi durdurmak, Al Jazeera Televizyonunu kapatmak ve İran ile ilişkilerini kesmek de dahil 13 farklı talepte bulunmuştu.

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    Etiketler:
    Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Körfez-Katar krizi, Katar krizi, Suudi Arabistan, Katar
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