Rusya: ABD askeri teçhizatının Suriye’nin petrol sahalarına konuşlandırılması gerginliği artırıyor

Suriye’nin bu bölümünde, ABD'lilerin iddia ettiği gibi petrol alanlarının korunacağı IŞİD militanlarının bulunmadığına vurgu yapan Bogdanov, bunun kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Bu durumun gerginliğin artmasına yol açacağını belirten Bogdanov, “Astana’da hükümet ve silahlı muhalifler olmak üzere iki Suriye delegasyonu bulunuyor. Anladığım kadarıyla hiç bir Suriyeli ABD'lilerden böyle bir ricada bulunmadı” dedi.

Bogdanov konuşmasının devamında, “Doğal kaynaklar halka ve bu ülkeye ait olmalı ve doğal olarak meşru hükümet tarafından kontrol edilmelidir. Diğer tüm meseleler Astana, Cenevre ve diğer yerlerde Suriyeliler arasında yürütülen temaslar çerçevesinde çözülmelidir” ifadelerine yer verdi.

Bogdanov, Suriye’de yasadışı yabancı askeri varlığı ve çatışmaların durdurulmasının sağlanması konularının 10 Aralık’ta Nur Sultan’da düzenlenecek Astana görüşmelerinde ele alınacağını da sözlerine ekledi.