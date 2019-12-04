İran Dışişleri: Tahran’ın nükleer anlaşmadan çekilme niyeti yok

Arakçi, Tahran’ın JCPOA kapsamındaki yükümlülüklerinin bir kısmını durdurmasına ilgili olarak “Amacımız Ortak Kapsamlı Eylem Planından (JCPOA) çıkmak değil. Ancak, bir yıl sabretmemize rağmen, Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, kendi yükümlülüklerimizi azaltma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Arakçi, İran’a karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması ve ülkenin nükleer anlaşma kapsamında öngörülen avantajlardan faydalanabilmesi durumunda, Tahran’ın reddettiği hükümlerin uygulanmasına geri döneceğini kaydetti.

Geçtiğimiz mayıs ayında İran, ABD'nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesinden ve kendilerine geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamasından tam bir yıl sonra, JCPOA kapsamındaki yükümlülüklerinin bir kısmının durdurulduğunu açıklamıştı.

İran 2015’te ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmasına karşılık kendine uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşma imzalamıştı.Resmi adı ‘Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ olan anlaşmaya göre İran, uranyum zenginleştirdiği santrifüjleri azaltma taahhüdünde bulunuyordu. Anlaşmanın maddeleri, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi büyük ölçüde azaltması ve nükleer silah yapmaya yetecek düzeye çıkarmamasını öngörüyordu. Buna karşılık İran’a uygulanan yaptırımlar kaldırılacaktı.