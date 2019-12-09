'Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınında konuşlu ABD güçlerine roketli saldırı düzelendi'

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda yaşanan kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Çevresinde ABD güçleri ve Irak ordusuna ait askeri tesislerin bulunduğu belirtilen Bağdat Uluslararası Havaalanı'nı yakınına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yerel medyanın aktardığına göre, patlama seslerinin duyulmasının ardından sirenler aktif edildi.

Breaking: sirens sound near Baghdad international airport after blasts reported, they could be a result of a rocket attack #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/JC2BL2ONkZ — Steven nabil (@thestevennabil) December 8, 2019

Havaalanı çevresine en az 4 roketin düştüğünü belirten yerel kaynaklar, olayın yaşandığı sırada kime ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağının görüldüğünü kaydetti.

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سقوط 4 صورايخ على محيط مطار بغداد

واطلاق نار وتحليق للطائرات قرب المطار#بردا_وسلاما_ياعراق — علي الخالدي - Ali al-Khalidi (@alialkhalede) December 9, 2019

Yaşanan kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Ayrıntılar geliyor...