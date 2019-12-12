Rusya: Suriye'deki militanlar 'kimyasal saldırı' provokasyonu hazırlıyor

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye'deki militanların İdlib bölgesinin güneyinde 'kimyasal saldırı' mizanseni için hazırlıklar yaptığını söyledi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) isimli terörist grubun liderlerinin, insani örgüt iddia edilen Beyaz Miğferler üyeleriyle birlikte provokasyon planladığı yönünde veriler elde ettiklerini belirtti.

Borenkov, 'kimyasal saldırı' sahnelerinin, Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla internet üzerinden yayılması ve Ortadoğu ve Batı medyasında yayınlanmasının planlandığını kaydetti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Suriye'nin Duma bölgesinde kimyasal silah kullanıldığına dair raporunun 'düzmece' olduğuna dair soruşturmaya katılan iki bilim insanının kazan kaldırmasının ardından, Cesaret Vakfı süreçle ilgili inceleme yürütmüş ve OPCW'nin kritik kanıtları örtbas ettiğine dair bulgular açıklamıştı.

Ancak 23 Ekim tarihli bu açıklamaya ana akım medya yer vermezken, 5 gün sonra ünlü gazeteci Jonathan Steele, BBC'de katıldığı bir programda, Cesaret Vakfı'nın elindeki bulgulara göre Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenlemiş olamayacağını, iddianın savaş propagandasından ibaret olduğunu söylemişti.

İki gün önce Newsweek muhabiri Tarık Haddad, OPCW raporunun kasıtlı çarpıtıldığını gösteren kurum içi e-postaların sızdırılmasına dair hazırladığı haberin yayın yönetmeni tarafından basılmadığını duyurarak istifasını açıklamıştı.