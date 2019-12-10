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    Esad: Kimyasal saldırı raporu sahteydi, terör eken Avrupa sığınmacı krizi biçti

    пресс-служба президента Сирии
    Ortadoğu
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    Geçen yıl Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili KSYÖ raporunun sahte olduğuna dair ortaya çıkan delillerle ilgili "2013'ten beri söylediğimiz her şeyin doğru olduğunu kanıtlıyor" diyen Suriye Devlet Başkanı, Suriye'de terörizmi destekledikten sonra sığınmacı kriziyle uğraşan Avrupa'ya 'eden bulur' mesajı gönderdi.

    İtalyan devlet kanalı Rai News 24'ün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la 26 Kasım'da yaptığı röportajı hala yayına koymaması üzerine, Suriye devlet haber ajansı SANA tam metnini yayımladı. 

    RaiNews24'ten Monica Maggioni, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la röportaj yaparken
    © Fotoğraf : YouTube
    RaiNews24'ten Monica Maggioni, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la röportaj yaparken

    SANA'nın yayımladığı Rai News 24 röportajı, Batı medyasında da geniş yankı buldu. 

    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW/KSYÖ), 2018'de Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili raporunu Suriye hükümetini suçlamak kastiyle çarpıttığına dair Batı'da raporlar ve haberler patlak verirken, ABD'li haber ajansı AP, Esad'ın röportajını, 'KSYÖ'nün raporunun sahte olduğuna' dair sözlerinden dünyaya duyurdu. ABD basını, röportajı AP'nin bu yöndeki haberinden gördü.

    SANA ise Esad'ın Suriye'de kaos çıkarılmasında başrolü Avrupa'nın oynadığı, dolayısıyla yaşlı kıtayı vuran sığınmacı krizinden Avrupa hükümetlerinin sorumlu olduğuna dair görüşlerini öne çıkardı. 

    KSYÖ/OPCW raporunun 'düzmece' olduğuna dair soruşturmaya katılan iki bilim insanının kazan kaldırmasının ardından, Cesaret Vakfı süreçle ilgili inceleme yürütmüş ve KSYÖ'nün kritik kanıtları örtbas ettiğine dair bulgular açıklamıştı. 

    Ancak 23 Ekim tarihli bu açıklamaya ana akım medya yer vermezken, 5 gün sonra ünlü gazeteci Jonathan Steele, BBC'de katıldığı bir programda, Cesaret Vakfı'nın elindeki bulgulara göre Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenlemiş olamayacağını, iddianın savaş propagandasından ibaret olduğunu söyledi

    İki gün önce Newsweek muhabiri Tarık Haddad, KSYÖ raporunun kasıtlı çarpıtıldığını gösteren kurum içi e-postaların sızdırılmasına dair hazırladığı haberin yayın yönetmeni tarafından basılmadığını duyurarak istifasını açıkladı

    Rai de Suriye Devlet Başkanı'na KSYÖ soruşturma ekibinden bir bilim insanının raporun kasten çarpıtıldığı ve taraflı olduğuna dair mektubunun sızdırılıp WikiLeaks'te yayımlanmasına dair soru yöneltti.

    İngilizce konuşan Esad, şu yanıtı verdi:

    "KSYÖ tam da bunu yaptı, raporda sahtekarlık ve tahrifat yaptılar, sırf Amerikalılar böyle yapmalarını istedi diye."

    "Kimyasal silahlı saldırılarla ilgili anlatı baş gösterdiğinden beri bunları kullanmadığımız beyan ettik."

    "Bu da neyse ki, son yıllarda söylediğimiz her şeyin, 2013'ten beri söylediğimiz her şeyin doğru olduğunu kanıtlıyor."

    "Biz haklıydık, onlar yanlıştı. Bu, o meseleyle ilgili kanıttır, somut kanıttır."

    "KSYÖ taraflıdır, siyasallaşmıştır ve ahlaksızlık yapmaktadır."

    Rai'nin "Şu sıra Avrupa Suriye'ye baktığında, ülkeyle ilgili değerlendirmelerden ayrı olarak, iki büyük mesele var: Biri sığınmacılar, diğeri Avrupa'ya geri dönen cihatçılar ya da yabancı savaşçılar. Avrupalıların bu endişelerini siz nasıl görüyorsunuz" sorusu üzerine Esad şunları söyledi:

    "Basit bir soruyla başlamak zorundayız: Bu sorunu kim yarattı? Avrupa'da niye sığınmacılar var? Çok basit: Çünkü Avrupa'nın - ve elbette ABD, Türkiye ile diğerlerinin- desteklediği terörizm yüzünden, ama Ama Suriye'de kaos yaratılmasının başrol oyuncusu Avrupa'ydı. Yani ne ekersen onu biçersin."

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