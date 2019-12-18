Lübnan Cumhurbaşkanı: Yunan gemisinin ülke karasularını ihlali soruşturulsun

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne, İsrail ordusu için çalışan Yunanistan'a ait geminin Lübnan karasularını ihlal etmesinin nedenini soruşturma çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL), İsrail ordusu için çalışan Yunanistan'a ait geminin Lübnan karasularını ihlal etmesinin nedenini soruşturma çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı Stefano Del Col'u başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Avn, görüşmede İsrail'in, Lübnan'ın deniz, kara ve hava sınırına yönelik ihlallerini sürdürdüğünü belirtti.

Lübnan'ın karasularındaki meşru haklarına yönelik tüm saldırıları reddettiğini ifade eden Avn, istikrarı korumak, ortaya çıkan sorunları diyalogla çözmek amacıyla ordu ve UNIFIL arasındaki iş birliğini aktifleştirmekte kararlı olduğunu aktardı.

Avn ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 2006'da Hizbullah ile İsrail arasındaki askeri çatışmayı sonlandıran 1701 sayılı kararına bağlı olduklarını vurguladı.

Lübnan yerel basınında 9 Aralık'ta yer alan haberlere göre, Yunanistan'a ait Panama bandıralı, teknolojik donanımlı 'Med Surveyor' gemisi, geçen ay iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasını geçerek UNIFIL'in operasyonel bölgesi Lübnan karasularında saatlerce arama yapmıştı.

Haberde geminin, hiçbir engelle karşılaşmadığı ve bölgeden ayrıldıktan sonra 1 Nisan'dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğü İsrail açıklarına döndüğü ifade edilmişti.