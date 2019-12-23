FLO’nun Erbil şubesi Hristiyan inancını aşağılama suçlamasıyla kapatıldı

FLO’nun, Erbil’de bulunan Mega Mall alışveriş mağazasındaki şubesinde kadın ayakkabısının bir modelinin tabanından haç işaretinin yer aldığı, Hristiyan inancına saygısızlık gerekçesiyle Erbil Valilik kararıyla kapatıldı.
#FLO’nun #Erbil şubesinde satılan ayakkabının tabanından haç işareti tespit edilmesiyle şube kapatıldıhttps://t.co/5GnVOrhY62— Rûdaw Türkçe (@RudawTurkce) December 22, 2019
Erbil merkezli Rudaw’ın haberine göre İnsan Hakları Yüksek Komisyonu Başkanı Ziya Petros, “ kadınlara ait bir ayakkabı modelinin taban bölümünde haç işareti yer almasından dolayı durumu valiliğe bildirdik. Yaptığımız başvuruyu değerlendiren Erbil Valiliği, Şoreş caddesinde bulunan ayakkabıcıyı kapatma kararı çıkardı “dedi.
Mağazanın Erbil’de başka şubelerinin de bulunduğunu ifade eden Petros, yarın da diğer şubelerde inceleme yapılacaklarını söyledi.
Ayakkabının altından haç işaretinin işlenmesinin bir hakaret olduğunu ve IKBY’nin Din kanunlarına aykırı olduğunu ifade eden Petors, “Yıllardır Hıristiyanlarla Müslümanlar sorun olmadan birlik içerisinde yaşıyorlar. Yapılan bu hakaret toplumsal düzeni hedef almaktadır, bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Her hangi bir dine karşı yapılmış olsa biz İnsan Hakları Yüksek Komisyonu olarak karşısında dururuz” dedi.
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