Hamaney'in başdanışmanı: Suriyeli ve Lübnanlılar İsrail’in hava saldırılarına yanıt verecek

İran’nın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriyeli ve Lübnanlıların İsrail’i düzenlediği hava saldırılarından dolayı yanıtsız bırakmayacağını ve işlediği suçlarından pişman edeceğini söyledi.

RT Arabic televizyonuna konuşan İran’nın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

"Suriye ve Lübnan halkları bir gün İsrail'i püskürtecek ve güçlü bir tokat atacak" diyen Velayeti, İsrail ve ABD’nin Suriye’de işlediği suçların yanıtsız kalmayacağını belirterek, "Direniş güçleri muhakkak İsrail’i pişman edecek" diye ekledi.

İsrail’in acı deneyime sahip olduğunu söyleyen başdanışman, "Lübnan’a her hava saldırısına güçlü bir yanı aldılar. Bu gelecekte Suriye’de de olacak" diye kaydetti.

'ABD askerlerinin Suriye'den çıkmasına yardımcı olmaya hazırız'

ABD’nin Suriye petrolünü çaldığını kaydeden Velayeti, 'uluslararası hırsız' olarak nitelendirdiği Başkan Donald Trump’ın da Suriye halkının iradesine karşın onu soymaya devam ettiğini söyledi.

İranlı politikacı, "Amerikalıların Suriye’nin bazı bölgeleri üzerindeki bu yasadışı kontrolünün en kısa zamanda son bulmasını, Suriyelilerin de yanıt verip bu kontrole son vermesini umuyoruz" diye açıkladı.

Velayeti, "Suriye yönetiminin talebine karşılık adına ve imkanlarımızın izin verdiği ölçüde, ABD askerlerinin Suriye’den çıkarılması için yardım sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.