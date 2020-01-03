İran: ABD yaptığının cezasını mutlaka çekecek, intikam sert olacak

Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ABD saldırısıyla öldürülmesi sonrası toplanan İran Ulusal Güvenlik Konseyi, ''ABD'nin saldırısı yaptığı en büyük stratejik hatası olacak'' açıklamasını yaptı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani 'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin İran'dan açıklama geldi. Saldırı sonrası toplanan İran Ulusal Güvenlik Konseyi, "ABD yaptığının cezasını uygun zaman ve mekanda çekecek, İran'ın intikamı sert olacak" açıklamasını yaptı.

Konseyden yapılan açıklamada saldırı, ''ABD'nin şimdiye kadar yaptığı en büyük stratejik hatası'' olarak nitelenirken, ABD'nin saldırının sonuçlarından kaçamayacağı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD'nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "Süleymani'yi öldüren suçluları mutlak bir intikam bekliyor. Süleymani'nin öldürülmesi, ABD ve İsrail'e karşı direnişin motivasyonunu ikiye katlayacak" demişti.