Bağdat'ın kuzeyinde hava saldırısı: İki araç hedef alındı

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde iki aracın hedef alındığını bildirdi.
Hava saldırısında Haşdi Şabi'nin üst düzey yetkililerinin hedef alındığı öne sürüldü.
Görgü tanıklarından aktaran Sky News, vurulan iki araçta Haşdi Şabi yöneticilerinin yer aldığını iddia etti.
شهود عيان: المركبتان المستهدفتان شمال بغداد كانتا تقلان قيادات من الحشد الشعبي— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) January 3, 2020
Saldırının Bağdat'ın kuzeyinde bulunan El Taci bölgesinde gerçekleştirildiğini aktaran Al Hadath kanalı da, bir Haşdi Şabi yöneticisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
#العراق — مصادر ترجح مقتل قيادي في ميليشيات الحشد في منطقة التاجي شمال بغداد— الحدث (@AlHadath) January 3, 2020
Ayrıntılar geliyor...
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)