Bağdat'ın kuzeyinde hava saldırısı: İki araç hedef alındı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde iki aracın savaş uçakları tarafından hedef alındığı bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırının sorumlusunun ABD olduğunu öne sürdü.