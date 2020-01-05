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18:54 05 Ocak 2020
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    İran Savunma Bakanı Hüseyin Deghan’ın açılış törenindeki konuşması.

    Hamaney'in danışmanı: İran'ın ABD'ye yanıtı askeri olacak

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    İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı General Hüseyin Deghan, İran'ın ABD'ye yanıtının askeri olacağını söyledi.

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    © REUTERS /
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    İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in askeri danışmanı Hüseyin Dehghan, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden dolayı İran’ın ABD’ye yönelik olası misillemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    CNN International’a konuşan Dehghan, İran’ın en etkili komutanlarından birinin ABD tarafından öldürülmesinin yanıtının yine askerî alanda karşılık bulacağını ve 'askerî alanların hedef alınacağını' söyledi.

    Ali Hamaney’e en yakın isimler arasında bulunan ve bir dönem Savunma Bakanlığı görevini de yürütmüş olan Hüseyin Dehghan, “Lider kadromuz, hiçbir zaman savaş peşinde olmadığımızı ve bundan sonra da olmayacağımızı resmî olarak duyurdu.” dedi.

    Savaşı başlatan tarafın ABD olduğunu kaydeden Dehghan, şöyle konuştu: “Madem savaş başlattılar, bu hamlelerinin sonuçlarını da kabul etmeliler. Bu savaş sürecinin sona ermesini sağlayacak tek şey, ABD’nin yaptığına denk bir yanıt almasıdır. Ondan sonra da yeni bir döngü başlatmamalılardır.”

    'Akıl sağlığı yerinde olmayan bir gangster'

    Kasım Süleymani
    © REUTERS /
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    ABD Başkanı Donald Trump’ın “52 İran hedefinin belirlendiğine ve vurulmaya hazır olduğuna” ilişkin Twitter paylaşımına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Hüseyin Dehghan, şunları kaydetti: “Trump, uluslararası hukuk namına hiçbir şey bilmiyor. BM kararlarını da tanımıyor. Aslında kendisi tam bir gangster ve kumarbaz. Trump ne bir politikacıdır ne de (onun) akıl sağlığı yerindedir.”

    'Trump, bir savaş suçlusu olduğunu kabul etmeli'

    ABD Başkanı Trump’ın “İran’ın kültür mirasına da saldırırız.” sözü hatırlatılan Dehghan, bununla ilgili olarak ise, Birleşmiş Milletler’in 2347 sayılı “kültürel mirasın korunması” kararını hatırlatarak, “Bunlar eğer akıl, mantık ve tutarlılıkla alınmış kararlarsa, kendisinin bir savaş suçlusu olduğunu kabul etmesi ve yargılanması gerekir.” diye konuştu.

    'ABD'nin bütün mevzileri, menzilimiz dahilinde'

    Trump’ın Twitter paylaşımlarındaki tehditlerini hayata geçirmesi ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hüseyin Dehghan, “Hiçbir ABD askerî personeli, hiçbir ABD siyasî merkezi, hiçbir ABD üssü ve hiçbir ABD gemisi güvende olmayacaktır. Bunların hepsi menzilimiz içerisinde yer alıyor.” sözlerini kullandı.

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    Etiketler:
    Kasım Süleymani, Donald Trump, ABD, Ayetullah Ali Hamaney, İran
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