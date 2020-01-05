İran nükleer anlaşma taahhütlerinin hiçbirine uymayacak: Uranyum zenginleştirmesine sınır olmadan devam edilecek

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından yükselen gerilim sürüyor. İran, bu kapsamda nükleer anlaşmayla sınırlanan uranyum zenginleştirmesine herhangi bir sınır olmadan devam edeceklerini açıkladı. ABD anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti.