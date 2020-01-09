IKBY Başkanı Barzani: Irak’ın, IŞİD ile mücadelede Koalisyon güçlerine ihtiyacı var

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak ve bölgede yaşanan gelişmelerden endişe duyduklarını, sorunun çözümü için bütün tarafların ciddi çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesi gündemine ilişkin Barzani, “Irak’ın, IŞİD ile mücadelede Koalisyon güçlerine ihtiyaç duyduğu görüşündeyiz” dedi.

Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Parlamento Başkanı Rewaz Fayeq ile siyasi partilerin temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonrası kameraların karşısına geçti. Irak’ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını belirten Neçirvan Barzani, sorunun çözümü için bütün tarafların ciddi çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladıklarını ifade etti.

Bağdat’ta birlikte hareket eden Kürt fraksiyonlarına teşekkür eden Neçirvan Barzani, “Burada da aynı tutumu sergiliyoruz” dedi. Basnews'in aktardığına göre Barzani, “Kürdistan Bölgesi’nin güvende olması için her türlü çabayı göstereceğiz, bunu için de girişimlerde bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

İran’ın, IKBY'deki ABD üslerine yönelik saldırısına da değinen Barzani, herhangi bir can kaybının olmadığını ancak tüm tarafların, Irak Parlamentosu’nun yabancı güçlerin Irak’tan çıkarılmasına dair kararından rahatsız olduğunu kaydetti. Barzani, “Irak’ın, IŞİD ile mücadelede Koalisyon güçlerine ihtiyaç duyduğu görüşündeyiz” dedi.

Irak parlamentosu, geçen hafta pazar günü ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması kararı almıştı. Parlamentodan yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtilmişti.

Irak Başbakanu Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf, yaptığı basın açıklamasında, "ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için gerekli plan ve mekanizmaları hazırladık" demişti.

ABD güçlerinin, Irak'tan 'güvenli çıkış' konusunda Iraklı yetkilileri bilgilendirdiği öne sürülmüştü. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, iddiayı yalanlamıştı.