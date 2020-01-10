İsrail, 2 Suriyeli mahkumu serbest bıraktı

Suriye'nin Nisan 2019'da İsrail askeri Zacharia Baumel'in ceset kalıntılarını teslim etmesinin ardından İsrail, 11 ve 7 yıl hapis cezalarına çarptırdığı 2 Suriyeli mahkumu serbest bıraktı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail askeri Zacharia Baumel'in kalıntılarının nisan ayında iade edilmesinin ardından 2 mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi.

Serbest bırakılan mahkumlar arasında 2015'te İsrail'in Golan Tepeleri'nde El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'yle irtibat halinde olduğu yönündeki iddiayı destekleyen görüntüleri basına verdikten sonra İsrail tarafından yakalanan Mecdel Şems köyü sakini Sıdkı el-Makt da yer alıyor.

İsrail medyasının aktardığına göre El Makt yarın serbest bırakılacak.

Serbest bırakılan diğer mahkum Emel Ebu Salih ise, 2017 cinayet suçundan 7 yıl hapse mahkum edilmişti.

İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasında bunun bir iyi niyet göstergesi olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Nisan ayında İsrail, Rusya'nın aracılığıyla 37 yıl önce Birinci Lübnan Savaşı'nda yaşamını yitiren askeri Zacharia Baumel'in kalıntılarını Suriye'den teslim almıştı.