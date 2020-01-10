Irak'ta Haşdi Şabi'yi hedef alan hava saldırıları

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, Suriye-Irak sınırında yakın bir bölgede Halk Seferberlik Güçleri'ne (Haşdi Şabi) ait araçların vurulduğunu duyurdu.

Bazı sosyal medya hesapları, saldırıların İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-15'ler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

#BREAKING: Minutes ago, two F-35Is of #Israel Air Force just bombed #IRGC-QF/#PMU base at #Bukamal/ #Abukamal close to #Iraq-#Syria border line. The target was a batch of recently transferred rockets & ballistic missiles as well as engineering equipment. pic.twitter.com/T9WYSoaHEL — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 9, 2020

İddialara göre savaş uçaklarının saldırılarının hedefinde Haşdi Şabi'ye ait ve içerisinde İran tarafından tedarik edilen roket, füze ve ekipmanların bulunduğu bir cephanelik vardı.

Bununla birlikte cephaneliğin Haşdi Şabi bileşenleri arasında yer alan 'İmam Ali Tugaylarına' ait olduğu öne sürüldü.

Al Mayadeen'e konuşan siviller, saldırıdan hemen önce Deyrezzor'un güneydoğusundaki Elbukemal kenti üzerinden savaş uçaklarının geçtiğini belirtti.