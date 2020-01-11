Rus Ruptly ajansı kameramanı Irak'ta öldürüldü

Simonyan, Telegram kanalından yaptığı açıklamada “Irak’ta kimliği belirsiz kişiler kameramanımız Saaf Ghali’yi öldürdü. Saaf, Ruptly video ajansımız için bölgede çekimler yapıyordu. Ailesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

RT’den yapılan açıklamada, “Saaf Ghali, Irak’ın, ABD ve İran arasında askeri çatışma platformu haline getirilmesine karşı düzenlenen gösterisinin çekimlerinden sonra vuruldu” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, kameramanın, yerel basın için çekim yaptığı belirtildi