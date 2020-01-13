İran'ın Olimpiyat madalyalı tek kadın atleti ülkesini terk etti: Emrettikleri her cümleyi tekrarladım

2016 Rio Olimpiyatı'nda bronz madalya kazanan İranlı kadın tekvandocu Kimia Alizade Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ülkesini terk ettiğini açıkladı. Alizade, yetkililer tarafından propagandaya alet edildiğini 'Bana ne giy dedilerse giydim. Emrettikleri her cümleyi tekrar ettim' sözleriyle anlattı.

İran’ın Olimpiyat madalyalı tek kadın atleti Kimia Alizade, ‘yetkililer tarafından bir propaganda aracı olarak kullanmaktan bıktığını’ ilan ederek İran'ı terk etti.

Gazete Duvar'ın haberine göre Tekvando şampiyonu Alizade, paylaşımının başında “Merhaba veya hoşçakalın diyerek mi, başsağlığı dileyerek mi başlamalıyım? İran’ın ezilmiş halkına merhaba, İran’ın soylu halkına veda, her zaman yas tutan sizlere baş sağlığı…” ifadelerini kullandı.

2016 Rio Olimpiyatı’nda bronz madalya kazanan tekvandocu, uzun mesajında İranlı yetkililerin başarısını kendilerine ve başörtüsüne atfettiğini şu sözlerle anlattı:

“Ben İran’da yıllardır kullandıkları, ezilen milyonlarca kadından birisiyim. Bana ne giy dedilerse giydim ve ne emrettilerse tekrarladım. Emrettikleri her cümleyi tekrar ettim. Hiçbirimiz onlar için önemli değiliz, bizler sadece kullandıkları araçlarız.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör 𝓚𝓲𝓶𝓲𝓪 𝓐𝓵𝓲𝔃𝓪𝓭𝓮𝓱🌟 (@kimiya.alizade)'in paylaştığı bir gönderi ( 11 Oca, 2020, 6:40öö PST )

İranlı yetkililerin madalyalarını siyasi amaçları için suistimal ettiğini ama özel konuşmalarında yetkililerin “Bir kadının bacaklarını açması ahlaklı değil” diyerek kendisini aşağıladığını aktaran Alizade, sözlerine şöyle devam etti:

“Kimse beni Avrupa’ya davet etmedi ve cezbedici bir teklif almadım. Fakat ev hasreti çekmenin acısını ve zorluğunu kabul ediyorum çünkü bu ikiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve yağcılığın parçası olmak istemedim.”

İran Spor Bakanı Yardımcısı Mahin Farhadizade ise ünlü sporcunun paylaşımını okumadığını belirtip “Ama onun çalışmalarına hep fizyoterapi alanında devam etmek istediğini biliyordum” demekle yetindi.

İran'dan vazgeçen üçüncü isim oldu

Alizade, son aylarda İran’ı temsil etmekten vazgeçen üçüncü sporcu. Satranç şampiyonu Ali Rıza Firuzja aralık ayında İsrailli oyuncularla oynamama yönündeki gayrıresmi yasağı protesto ederek takımı bırakmıştı.

Üç ay önce de, judocu Said Mollaei, finalde İsrailli bir oyuncuyla karşılaşmaması için bazı müsabakalardan çekilmesi yönündeki emirleri reddedince, güvenlik gerekçesiyle İran’a dönmemişti.