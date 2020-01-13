Katar Emiri Al Sani Tahran'da Ruhani ile görüştü: ABD ile tek çözüm yolu diyalog ve gerilimin düşürülmesi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD'nin üst düzey İran komutanı KAsım Sülaymani'yi öldürmesinin ardından Körfez'deki gerginliklerin ortasında İran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Al Sani, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran'da görüşen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ortadoğu'da İran ve ABD arasındaki yükselen gerilimde tek çözüm yolunun diyalog ve gerilimi düşürmek olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Katar'la ilişkilerimizi geliştireceğiz

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, "Katar'la ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız. Bazı ülkelerin Katar'a yaptırım uyguladığı dönemlerde Katar'ın yanında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İki ülkenin siyasi ilişkilerinin iyi olduğuna işaret eden Ruhani, "Ekonomi, ticaret, bilim ve kültür alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi konusunda imkanlara sahibiz. Birkaç aya kadar iki ülke ekonomik iş birliği komisyonu kurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Ruhani, tüm bölge güvenliği konularında diplomatik ilişkilerin artırılacağını söyledi.

Katar Emiri Al Sani: İran'la tarihi ilişkilere sahibiz

Öte yandan, Fars Haber Ajansı'na göre, Katar Emiri Al Sani konuşmasında, iki ülke ilişkilerinin güçlenmesini arzu ettiklerini belirtti.

Ekonomi ve turizm alanlarında iki ülkenin hedef belirlediğini ifade eden Al Sani, "İran'la tarihi ilişkilere sahibiz. Ülkemize yaptırım uygulandığı günlerde İran'ın yanımızda olmasını hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Bölgede hassas bir dönemden geçildiği süreçte Tahran'da olduğunu belirten Al Sani, tüm sorunların diyalogla çözülebileceği konusunda görüş birliğine sahip olduklarını kaydetti.

Al Sani, 2013'te Katar Emiri olmasının ardından İran'ı ilk kez ziyaret etti.