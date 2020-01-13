İranlı vekil: Ukrayna uçağı, koordinasyon eksikliğinin kurbanı

İran Meclisi Kentsel Yapı Komitesi Başkan Yardımcısı Ebu el-Fadıl Musevi Beyüki, Sputnik’e açıklamasında, "Uçak havalanmadan önce, hava savunma birliklerine bir veya iki kez bilgi verildi… Ancak o gece İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı yakınlarına konuşlandırılan yeni hava savunma sistemi birliği ile tam koordinasyon yoktu ve hata bu yüzden meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı 8 Ocak’ta İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

İran, Ukrayna, Kanada, Afganistan, Almanya, İsveç ve İngiltere vatandaşlarının bulunduğu uçaktaki 176 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti.

İran, uçağın yanlışlıkla hava savunma füzesiyle vurulduğunu itiraf etmişti.