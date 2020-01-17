İsrail: Hamas'a ait yeraltı tesislerini vurduk

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yangın çıkarıcı balonlarla düzenlediği saldırılara yanıt verildiğini açıkladı.

Ordu, bir savaş helikopterinin Hamas'ın Gazze'deki 'yeraltı tesislerini' hedef aldığını açıkladı.

Terrorists in #Gaza launched explosive balloons at Israeli homes throughout the day.



In response, an IDF attack helicopter just struck underground #Hamas infrastructure.



We won’t let #Hamas terrorize Israeli civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) January 16, 2020

Saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

תיעוד של תקיפת צה"ל ברצועה, כפי שנקלט במצלמת אבטחה בשטח ישראל

(צילום: דדי פולד)@Itsik_zuarets pic.twitter.com/u5NHbV3qh5 — כאן חדשות (@kann_news) January 16, 2020

İsrail ordusu, dün Hamas'ın Gazze'den İsrail'e 4 füze saldırısı gerçekleştirdiğini, bunların 2'sinin boş bir alan düştüğünü, diğerlerinin de 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi tarafından durdurulduğunu bildirmişti.

Buna karşılık olarak İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki hedeflere bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmişti.