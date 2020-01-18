Rusya: Onlarca militan, tanklar eşliğinde Suriye ordusuna saldırdı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugünkü basın brifinginde, “17 Ocak günü Abu-Cref yerleşimi yakınlarında, yaklaşık 50 militanlık bir çete, zırhlı piyade aracı ve 6 tank eşliğinde Suriye ordusunun mevzilerine saldırdı. Militanlar, 1.2 kilometre derinliğe ve 500 metre genişlikte ilerleme sağlamayı başardı” dedi.

Suriye ordusunun saldırıyı püskürttüğünü dile getiren Borenkov, militanların geri çekilmek zorunda kaldığını belirterek, “Belirtilen bölgedeki çatışmalar 18 Ocak günü de devam etti” diye ekledi.

Gerilimden Hayat Tahrir Şam örgütünü sorumlu tutan Rus komutan, İdlib bölgesinde örgüt üyelerinin sayısının, yabancı paralı askerler hariç en az 20 bin olduğunu bildirdi.

16 Ocak’tan itibaren aralıksız devam eden saldırıların, radikal oluşum liderlerinin Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmaya uygun olarak başlatılan ateşkesi bozmaya yönelik çabalarının kanıtı olduğunu vurgulayan Borenkov, “Terörist oluşumların açık hedefi, durumu istikrarsızlaştırmak” diye kaydetti.

Merkez Başkanı ayrıca cihatçıların, İdlib bölgesinde yeni gerilim sarmalını kışkırtarak Batı’nın desteğini almayı umduğunu da sözlerine ekledi.