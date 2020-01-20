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23:32 20 Ocak 2020
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    IŞİD

    The Guardian: İstihbarat servisleri yeni IŞİD liderinin Iraklı Türkmen Selbi olduğunu teyit etti

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    Ortadoğu
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    İngiliz gazetesi, IŞİD'in yeni lideri olarak açıkladığı Haşimi Kureyşi'nin gerçekte Telafer doğumlu el Selbi olduğunun istihbarat servisleri tarafından teyit edildiğini duyurdu. The Guardian, yeni lider ilan edilene dek Selbi'nin Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı olan kardeşiyle ilişkisini sürdürdüğünü yazdı.

    ABD'nin ekimde Suriye'nin İdlib vilayetinde öldürdüğünü açıkladığı IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin halefinin gerçek kimliğinin istihbarat servisleri tarafından belirlendiği belirtildi. 

    IŞİD'in yeni lideri olarak açıkladığı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin gerçekte kim olduğunun teyit edildiğini duyuran İngiliz gazetesi The Guardian, Bağdadi'nin halefinin Emir Muhammed Abdul Rahman el Mevla el Selbi olduğunu yazdı. 

    'Ezidi Soykrımı'na liderlik etti

    Daha önce uzmanlar IŞİD'in açıklamasında geçen Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin, eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in ordusunda askerlik yapmış, ABD işgali sırasında 2004'te esir alınmış, ABD'nin kontrolündeki Bucca kampında Bağdadi ile birlikte hapis yatmış Telaferli Türkmen Hacı Abdullah olduğunu tahmin etmişti.

    IŞİD lider kadrosunun Türkmen mensubu, ABD Dışişleri'nin yakalanması için 5 milyon dolar ödül koyduğu 'aranan teröristler' listesinde Emir Muhammed Abdul Rahman el Mevla el Selbi olarak geçiyor. 

    Haber kaynağı olarak iki istihbarat servisinden yetkilileri gösteren The Guardian, Emir Muhammed Abdul Rahman el Mevla el Selbi için "Terör örgütünün kurucu üyelerinden biri, Irak'ta Ezidi azınlığın köleleştirilmesi kampanyasına liderlik etti ve küresel çapta operasyonları kontrol etti" dedi.

    'Selbi avı Türkiye'ye genişledi'

    Gazete, IŞİD liderliğindeki Arap olmayan az sayıda isimden biri olan el Selbi yahut Hacı Abdullah'ın Tel Afer kentinde Iraklı Türkmen bir ailede doğduğunu aktardı. 

    Musul Üniversitesi'nden şeriat hukuku alanında diplomasının olduğunu, İslami eğitimi sayesinde örgütte yükseldiğini, 'Ezidi Soykırımı'nı teşvik eden fetvalar verdiğini ve Ninova bölgesinde etnik temizliği yönettiğini kaydeden The Guardian, 27 Ekim 2019'da Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından ABD Dışişleri'nin yakalanması için 5 milyon dolar ödül koyduğu 'el Selbi için yürütülen avın Türkiye'ye de genişlediğini' yazdı. 

    'Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi kardeşiyle ilişkileri devam etti'

    Selbi'nin kardeşi Adil Selbi'nin (Selvi) Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı olduğunu belirten gazete, "Yeni IŞİD lideri olarak ilan edilmesine dek kardeşiyle ilişkilerini sürdürdüğü düşünülüyor" dedi. 

     The Guardian, Bağdadi'nin öldürülmesinden saatler sonra Selbi'nin yeni lider ilan edildiğini, IŞİD'in yeni lider olarak açıkladığı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin takma ad olduğunu, böylece gerçek kimliğinin hem diğer üst düzey isimlerden hem de istihbarat servislerinden sakladığını sıraladı.

    Hem bölgesel hem de Batılı  istihbarat servislerinin geçen üç ayda IŞİD'in Türkmen lideriyle ilgili bir resim oluşturduğunu, IŞİD'in karar alma mekanizmasının merkezinde saptadığını ve Bağdadi kadar örgüte gözükara şekilde sadık, katı bir eski tüfek, çok etkili bir ideolog olarak portresini çizdiğini kaydetti. 

    Haberde el Selbi yahut Hacı Abdullah'ın bazı kesimlerde Abdullah Kardaş olarak bilindiği, ama Iraklı yetkililerin Abdullah Kardaş'ın iki yıl önce ölen başka bir üst düzey IŞİD'li olduğunu söylediğine de yer verildi. 

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