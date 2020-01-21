Lübnan Başbakanı Hariri: Ülke belirsizliğe doğru gidiyor

Lübnan'da hükümete karşı gösteriler üzerine 29 Ekim'de istifasını sunan ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın isteğiyle yeni kabine kuruluncaya kadar görevine devam eden Hariri, protestoların şiddete dönüştüğü son günlerdeki gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Her gün göstericilerle karşı karşıya gelmenin sonuçlarına katlanan güvenlik güçlerinin, yasaların kendilerine tanıdığı sınırlar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirdiğine dikkati çeken Hariri, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, halkın taleplerini karşılayacak yeni bir hükümetin kurulması için istifa etti ancak 90 gündür oluşan boşluk devam ediyor. Ülke belirsizliğe doğru gidiyor ve hükümeti kurma sorumluluğu olanlar ise bakanlıkların şekillerine dair detaylarla zaman kaybediyor."

Yeni hükümetin ivedilikle kurulması gerektiğini vurgulayan Hariri, bununla en azından günden güne kötüleşen ekonomik durum ve güvenlik sorunlarının önüne geçilebileceğini savundu.

Bu arada dün ve önceki gün göstericiler ile güvenlik güçleri arasında başkent Beyrut'ta yaşanan gerginliğin ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Avn, Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab, İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile komutanların katıldığı güvenlik toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, barışçıl protestocuların arasına sızan saldırganlara karşı mücadelenin yanı sıra ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin emniyet yetkililerince brifing verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, toplantıdan barışçıl göstericiler ile özel ve kamu mallarının korunması ve taşkınlık çıkaranları caydırma kararının çıktığı ifade edildi.