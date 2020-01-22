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16:43 22 Ocak 2020
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    Amazon'un sahibi Jeff Bezos ile Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz cinayetin birinci yıldönümünde İstanbul'daki anma töreninde (2 Ekim 2019)

    Veliaht Prens'in Bezos'u hacklediği haberi, Suudi Dışişleri'ne göre absürt, BM'ye göre 'güvenilir kanıtlara dayanıyor'

    © REUTERS / Umit Bektas
    Ortadoğu
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    Kaşıkçı'nın yazdığı gazetenin de sahibi olan dünyanın en zengin kişisi Bezos'un Suudi Veliahtı tarafından hacklediğine dair haber, Suudi Dışişleri Bakanı tarafından 'absürt' diye yalanladı. Ama Kaşıkçı cinayetinden Suudi kraliyetini sorumlu tutmuş Birleşmiş Milletler, bu kez Bezos'u hackleyenin Selman olduğuna dair rapor açıklayacağını duyurdu.

    İsrailli NSO Grup'un 'Pegasus' adlı casus yazılım teknolojisiyle vatandaşlarını takip ettiği, Cemal Kaşıkçı cinayetinde de aynı teknolojiye başvurduğu ortaya çıkan Suudi kraliyeti, bu kez dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos'un cep telefonunu hacklediği iddialarıyla zorda. 

    Bezos, Amazon imparatorluğunun yanısıra Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya köşe açmış olan The Washington Post gazetesinin de sahibi.

    Birçok istihbarat-soruşturma raporunda Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşi biçimde öldürülmesinin emrini veren kişi olarak geçen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetten 5 ay önce Bezos'un telefonuna zararlı yazılım gönderdiğine dair haber, Suudi Dışişleri tarafından yalanlandı. 

    İlkin Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

    "Jeff Bezos'un telefonunun hacklenmesinin arkasında Krallığın olduğu yolundaki haberler saçma. Gerçeklerin ortaya çıkması için bu iddialarla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyoruz."

    Ardından Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan el Suudi, haberi 'absürt' diye niteledi. 

    Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Reuters'e konuşan Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan "Bence absürt tam doğru kelime. Veliaht Prens'in Jeff Bezos'un telefonunu hackleyeceği düşüncesi tam bir saçmalık" dedi. 

    İlkin İngiliz gazetesi The Guardian, 1 Mayıs 2018'de Veliaht Prens Selman'ın WhatsApp hesabından Bezos'a zararlı yazılım içeren bir video gönderilmesinden sonra telefondan büyük çapta verinin indirildiğine dair çok ayrıntılı bir habere yer verdi.

    Ardından Birleşmiş Milletler (BM), Bezos'un telefonunun Suudi kraliyeti tarafından hacklendiğini gösteren yeterli delil bulunduğuna dair açıklamada bulunulacağını ve Suudi kraliyeti ile ABD'ye soruşturma çağrısı yapılacağını bildirdi.

    BM açıklamasını, Kaşıkçı raporunu da hazırlamış olan yargısız infaz özel rapörtörü Agnes Callamard ile ifade özgürlüğü özel rapörtörü David Kaye yapacak.

    İkili, Twitter hesaplarından, The Guardian'ın haberiyle ilgili açıklama yapacaklarını duyurdu.

    Basın açıklamasından sonra haziran ayında BM'ye bu konuda tam teşekküllü rapor sunulacağı belirtildi.

    Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal ise 'raporun bu iddiaları destekleyen delillerle sunulması halinde soruşturacaklarını' söyledi.

    Uluslararası güçler kendisinden arta kalan bir parça bile bulunamayan Kaşıkçı'yı tarihin tozlu sayfalarına gömer ve Suudi Arabistan'la işleri hiçbir yaptırıma başvurmaksızın her zamanki gibi yürütürken, Prens Faysal hackleme suçlamalarının yatırımcıların güvenini sarsacağına dair bir endişe taşımadıklarını belirtti. 

    Suudi bakan "Yatırım akışından çok memnunuz. Bazılarının endişelerini de yanıtlamaya hazırız" dedi.

    BM yetkililerinin basın açıklamasında, Amazon'un sahibi Bezos'un güvenlik ekibinin telefonunun Selman'a ait WhatsApp hesabından gönderilen virüslü videoyla hacklendiği sonucuna vardığını, bununla ilgili ABD merkezli FTI danışmanlık şirketinin hazırladığı adli tıp raporunun BM ekibi tarafından güvenilir bulunduğunu duyuracağı belirtildi.

    FTI raporuna göre Suudi Veliahtı'nın 1 Mayıs 2018'de videoyu paylaşmasından bir ay sonra Bezos'un telefonundan muazzam miktarda veri kaybı gerçekleşti. 

    Bunun Bezos'un hayatına yansımaları şöyle oldu:

    * ABD Başkanı Donald Trump'a muhalif yayınlarıyla da tanınan Washington Post'ta yazan Cemal Kaşıkçı öldürüldü.

    * Bulvar gazetesi National Enquirer, Bezos'un evlilik dışı ilişkisine dair haberler yayımlamaya başladı.

    * National Enquirer'ın sahibi olan şirketin CEO'su David Pecker, hem Selman'ın hem de Suudi Veliahtına toz kondurmayan Trump'ın yakın arkadaşı.

    * MacKenzie Sheri Bezos, Jeff Bezos ile 25 yıllık evliliğini noktalamaya karar verdi.

    * Bezos, MacKenzie'ye 38.3 milyar dolar değerinde Amazon hissesi vermesini içeren rekor bir anlaşmayla boşanmayı tamamladı.

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