Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 5 katyuşa füzesi düştü

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği ve çeşitli Irak hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Irak Güvenlik Medya Ağı'nın Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre saldırı sonucu herhangi bir zararın tespit edilmediği belirtildi. Saldırının kimin tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بدون خسائر . والتفاصيل لاحقا .#خلية_الاعلام_الامني — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 26, 2020

​Paylaşımda '5 katyuşa roketi Yeşil Bölge'ye zayiat vermeden indi' ifadesi kullanıldı.