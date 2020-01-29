'Yüzyılın Anlaşması'nın ayrıntıları: İlhak, duvar, tünel

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyip 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında açıkladığı Ortadoğu barış planı ve ardından yayımlanan iki devletli harita, mercek altına alındı. İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etmesinin amaçlandığı gözlendi.

Trump yönetimi tarafından basına dağıtılan nüshadan planın asıl adının 'Refah için barış, İsrail ve Filistin halklarının hayatlarını düzetme vizyonu' olduğu ve Trump'ın 80 sayfa demesine rağmen 181 sayfadan oluştuğu anlaşıldı.

Trump, basın toplantısının ardından Ortadoğu barış planı kapsamında öngörülen İsrail ve Filistin devletlerinin sınırlarını gösteren bir haritayı paylaştı.

هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية. pic.twitter.com/CFuYwwjSso — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Filistin'e hitaben "Doğu Kudüs'ün kısımlarında başkenti olan geleceğin Filistin devleti böyle görünebilir" diyen Trump, İsrail'e hitaben de "Her zaman İsrail Devleti ve Yahudi halkı ile birlikte duracağım. Onların emniyetini, güvenliğini ve tarihi yurtlarında yaşama haklarını kuvvetle savunuyorum. Barış zamanı!" diye yazdı.

I will always stand with the State of Israel and the Jewish people. I strongly support their safety and security and their right to live within their historical homeland. It's time for peace! pic.twitter.com/lKwQ9IKTUG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Planı oluşturma aşamasında Filistin'i tümüyle dışlayan Trump, diğer yandan İsrail'le ilk kez iki devletli çözüm haritası üzerinde bir anlayışa vardı ve haritadan "İsrail'in barış yapmak için hazır olduğu toprak ödünleri" diye söz etti.

Ancak plan ve haritanın, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etmesine yönelik olduğu gözlendi.

Batı Şeria'daki 15 Yahudi yerleşimi İsrail toprağı olarak tanınıyor

​Anadolu Ajansı (AA), haritayla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Mevcut işgal durumunu 'meşru sınırlar' olarak kabul eden haritaya göre, İsrail toprağı olarak gösterilen bölgeler sarı renkte belirtilirken, İsrail'in işgali altındaki 15 yerleşim yeri de İsrail toprağı olarak ifade edildi."

"Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak gösterildiği haritada, 'gelecekteki Filistin devleti' ibaresiyle de başkenti Kudüs'ün doğusundaki bir bölge olarak belirlenen Filistin devletinin toprakları turkuaz renkte gösterildi."

"Haritanın altında ise 'Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunacağı', 'Kudüs'ün güvenlik duvarının batısında (İsrail'in başkenti olarak) bölünmez olarak kalacağı' ve 'İsrailli ya da Filistinli olsun hiç kimsenin yerinden edilmeyeceği' maddeleri yer aldı."

İsrail'in Netanyahu yanlısı Jerusalem Post gazetesi plandan şu alıntıya yer verdi:

"Filistin Devleti'nin başkenti, varolan güvenlik duvarının doğusu ve kuzeyinde yer alan Doğu Kudüs kesiminde olmalı, Kafr Akab, Şuafat'ın doğusu ve Ebu Dis dahil, buraya el Kuds (Kudüs) adı verilebilir ya da Filistin Devleti'nin belirleyeceği bir isim verilebilir."

Yani İsrail'in güvenlik duvarı dediği ayrım duvarının gerisindeki bölgeler Doğu Kudüs süsü verilerek Filistin devletinin başkenti olarak gösteriliyor.

Gazze ile Batı Şeria arasında tek bağlantı bir tünel

Haritada Filistin toprakları Gazze ile Batı Şeria arasında herhangi bir doğal bağlantı bulunmuyor. Gazze ile Batı Şeria'nın birbirine erişimi için köprü ve yeraltı tüneli öngörülüyor.

Filistin devleti denize açılamazken, Filistinlilerin Hayfa ve Aşdod limanlarını kullanabilmesi öngörülüyor.

Filistinlilerin Mısır sınır boyunca ama yine Batı Şeria ile hiçbir doğal bağlantı olmaksızın teknoloji-imalat-sanayi bölgesi ve ayrıca konut-tarım bölgesi kurmasını öngörüyor.

Filistin'in askersiz devlet olmasını öngören plana göre, Ürdün Nehri'nin batısında güvenlikten İsrail sorumlu olmaya devam edecek, yani işgalci zulmü sürdürülecek.