Kayıt
00:59 29 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Batı Şeria'daki bir Yahudi yerleşim yeri

    'Yüzyılın Anlaşması'nın ayrıntıları: İlhak, duvar, tünel

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104126/29/1041262962.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202001291041276366-yuzyilin-anlasmasinin-ayrintilari-ilhak-duvar-tunel/

    ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyip 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında açıkladığı Ortadoğu barış planı ve ardından yayımlanan iki devletli harita, mercek altına alındı. İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etmesinin amaçlandığı gözlendi.

    Trump yönetimi tarafından basına dağıtılan nüshadan planın asıl adının 'Refah için barış, İsrail ve Filistin halklarının hayatlarını düzetme vizyonu' olduğu ve Trump'ın 80 sayfa demesine rağmen 181 sayfadan oluştuğu anlaşıldı.

    Trump, basın toplantısının ardından Ortadoğu barış planı kapsamında öngörülen İsrail ve Filistin devletlerinin sınırlarını gösteren bir haritayı paylaştı.

    Filistin'e hitaben "Doğu Kudüs'ün kısımlarında başkenti olan geleceğin Filistin devleti böyle görünebilir" diyen Trump, İsrail'e hitaben de "Her zaman İsrail Devleti ve Yahudi halkı ile birlikte duracağım. Onların emniyetini, güvenliğini ve tarihi yurtlarında yaşama haklarını kuvvetle savunuyorum. Barış zamanı!" diye yazdı.

    Planı oluşturma aşamasında Filistin'i tümüyle dışlayan Trump, diğer yandan İsrail'le ilk kez iki devletli çözüm haritası üzerinde bir anlayışa vardı ve haritadan "İsrail'in barış yapmak için hazır olduğu toprak ödünleri" diye söz etti. 

    Ancak plan ve haritanın, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etmesine yönelik olduğu gözlendi.

    Batı Şeria'daki 15 Yahudi yerleşimi İsrail toprağı olarak tanınıyor

    ​Anadolu Ajansı (AA), haritayla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

    "Mevcut işgal durumunu 'meşru sınırlar' olarak kabul eden haritaya göre, İsrail toprağı olarak gösterilen bölgeler sarı renkte belirtilirken, İsrail'in işgali altındaki 15 yerleşim yeri de İsrail toprağı olarak ifade edildi."

    "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak gösterildiği haritada, 'gelecekteki Filistin devleti' ibaresiyle de başkenti Kudüs'ün doğusundaki bir bölge olarak belirlenen Filistin devletinin toprakları turkuaz renkte gösterildi."

    "Haritanın altında ise 'Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunacağı', 'Kudüs'ün güvenlik duvarının batısında (İsrail'in başkenti olarak) bölünmez olarak kalacağı' ve 'İsrailli ya da Filistinli olsun hiç kimsenin yerinden edilmeyeceği' maddeleri yer aldı."

    İsrail'in Netanyahu yanlısı Jerusalem Post gazetesi plandan şu alıntıya yer verdi:

    "Filistin Devleti'nin başkenti, varolan güvenlik duvarının doğusu ve kuzeyinde yer alan Doğu Kudüs kesiminde olmalı, Kafr Akab, Şuafat'ın doğusu ve Ebu Dis dahil, buraya el Kuds (Kudüs) adı verilebilir ya da Filistin Devleti'nin belirleyeceği bir isim verilebilir."

    Yani İsrail'in güvenlik duvarı dediği ayrım duvarının gerisindeki bölgeler Doğu Kudüs süsü verilerek Filistin devletinin başkenti olarak gösteriliyor.

    Gazze ile Batı Şeria arasında tek bağlantı bir tünel

    Haritada Filistin toprakları Gazze ile Batı Şeria arasında herhangi bir doğal bağlantı bulunmuyor. Gazze ile Batı Şeria'nın birbirine erişimi için köprü ve yeraltı tüneli öngörülüyor.

    Filistin devleti denize açılamazken, Filistinlilerin Hayfa ve Aşdod limanlarını kullanabilmesi öngörülüyor.

    Filistinlilerin Mısır sınır boyunca ama yine Batı Şeria ile hiçbir doğal bağlantı olmaksızın teknoloji-imalat-sanayi bölgesi ve ayrıca konut-tarım bölgesi kurmasını öngörüyor.

    Filistin'in askersiz devlet olmasını öngören plana göre, Ürdün Nehri'nin batısında güvenlikten İsrail sorumlu olmaya devam edecek, yani işgalci zulmü sürdürülecek.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Adaylara ayrıca harita bilgisi, ilk yardım, teröristle mücadele, yerli ve milli silahlarla atış, temel tahrip, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri, mühimmat bilgisi, meskun mahallelerde kapı ve duvarlardan geçit açma ile meskun mahallerde muharebe, mayın ve el yapımı patlayıcı maddelerle mücadelede kullanılan teknik cihazlar konuları da anlatılıyor.
    Türkiye tarihinde ilk kez kadın askerler jandarma komando astsubay olarak görev alacak
    Karikatür
    Der Spiegel 'Auschwitz'i ABD kurtardı' dediği için özür diledi
    İnfografik
    Nazi Almanyası'nın en büyük ölüm kampları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet