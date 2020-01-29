İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerleri El-Bire kentinin kuzey girişindeki göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Müdahalede 5 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, 3'ünde yanıklar oluştuğu, 2 kişinin ise atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Plastik mermiyle yaralananların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Videos and photos are rolling in from the West Bank to Gaza, from Jordan to the refugee camps in Lebanon, of mass protests and marches against the Peace Plan.



From clockwise:



1. Rafah, Gaza.



2. Amman, Jordan.



3. Ain al-Hilweh, Lebanon.



4. Ramallah, West Bank. pic.twitter.com/aqyqtwSYON — Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) January 28, 2020

​ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in 'bölünmez' başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için 'son şans' olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.