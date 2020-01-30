İsrail'den Gazze'deki birden fazla hedefe hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nden yer alan ve Hamas'a ait birden fazla hedef hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'den atılan füzelere yanıt olarak bölgedeki birden fazla Hamas hedefine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Hamas terör örgütü Gazze Şeridi içinde ve dışında olanlardan sorumlu ve İsrail vatandaşlarına karşı eylemlerinin sonuçları olacak" ifadelerine yer verildi.

התקיפה בוצעה בתגובה לירי הרקטה והפרחת בלוני הנפץ מרצועת עזה לעבר שטח ישראל היום.



ארגון הטרור חמאס אחראי על הנעשה ברצועת עזה וממנה והוא יישא בהשלכות לפעולות כנגד אזרחי ישראל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 29, 2020

​İsrail tarafı, saldırıların hedefinde Hamas'a ait cephanelikler ve yer altı tesislerinin de yer aldığını kaydetti.

İran'ın uluslararası haber kanalı Press TV de, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinin İsrail saldırılarının hedefi olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan kalıcı İsrail-Filistin barış planını duyurmuştu.

Plan, Hamas ve Filistin Yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.