Kuveyt: Filistin meselesinde adil çözüm, sadece uluslararası kararlarla sağlanabilir

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin meselesi için adil ve kapsamlı çözüm, ancak ilgili uluslararası kararlara bağlı kalınması yoluyla sağlanabilir. Bunların başında da 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması geliyor" ifadeleri kullanıldı.

'ABD'nin Filistin meselesine çözüm bulma ve Arap-İsrail çatışmasını sonlandırma çabalarının takdir edildiği' belirtilen açıklamada, Kuveyt'in Filistin halkının tercihlerini destekleme konusundaki tutumunun değişmez olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Trump önceki gün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.