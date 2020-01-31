Trump'ın planına karşı Filistinliler Kudüs, Batı Şeria ve Amman'da sokakları doldurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'i muhatap almayarak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte hazırlayıp takdim ettiği Ortadoğu barış planı, namı diğer 'Yüzyılın Anlaşması'na karşı bugün cuma namazını müteakip Filistinliler Ortadoğu çapında protesto gösterileri düzenledi.

'Yüzyılın Anlaşması'nda 'İsrail'in bölünmez başkenti' olarak geçen Kudüs'te sokağa dökülen Filistinliler, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa yakınında protestoya durdu.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde, Trump'ın planının Filistin davasını tasfiye etmeyi hedeflediği belirterek Arap ve İslam dünyasına Filistin'e sahip çıkma çağrısı yaptı.

© REUTERS / Ammar Awad Trump'ın Yüzyılın Anlaşması'nın protesto edildiği Kudüs'teki Eski Kent'te İsrail güvenlik güçlerinin 29 Ocak'ta gözaltına aldığı Filistinlilerden biri...

Körfez Araplarına 'Irak, Suriye'yi yıktılar, ibret almadınız mı' çıkışması

"Bugün Kudüs'ü hedef alanlar yarın sizi hedef alacaklar. Irak'ı yıktıklarında bunu görmeniz gerekiyordu. İşte Suriye'yi de yıktılar. İbret almadınız mı" diye çıkışan Şeyh Hüseyin, Filistin halkı ve Filistinli taraflara da birlik olmanın önemini hatırlattı.

Trump'la Netanyahu'nun 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladığı Beyaz Saray'daki basın toplantısına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington Büyükelçileri katılmış, ardından Suudi kraliyetinden de plana destek açıklaması gelmişti.

Batı Şeria'da her gün protesto

Salı geceki açıklama sonrası İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da başlayan protestoların bugünkü ayağında İsrail güvenlik güçleri ile Filistinliler karşı karşıya geldi.

En az 3 Filistinli yaraladı

Filistinliler, cuma namazı sonrası Ürdün Vadisi, Eriha kenti girişi, El-Halil kentine bağlı El-Arub Mülteci Kampı başta olmak üzere, Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Trump'ın planını protesto etti.

© REUTERS / RANEEN SAWAFTA Trump'ın planına göre İsrail'in resmen ilhak etmeye hazırlandığı Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nde Filistinli protestocular İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken

İsrail güçleri, protestocuları dağıtmak için gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi. İlk etapta 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan ilk gelen habere göre, Eriha kenti girişinde 2 Filistinli plastik mermiyle, Ürdün Vadisi'nde 1 Filistinli gaz kapsülünün omuzuna isabet etmesi sonucu yaralandı. Çok sayıda gösterici, gazdan etkilendi.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüş

Milyonlarca Filistinli mülteciye evsahipliği yapan Ürdün'ün başkenti Amman'ın sokakları, Trump'ın planını protesto edenlerle kaplandı.

Kadın-erkek karışık kitlelerin ellerinde Ürdün ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşüne "Ürdün ve Filistin halkı tek millettir", "Canımız kanımız Aksa'ya feda", "Eğilmedik eğilmeyeceğiz, Kudüs bizimdir", "Her türlü normalleşmeyi reddediyoruz" sloganları ve pankartları eşlik etti. Kalabalık ABD'nin Amman Büyükelçiliği yakınına akarken, burası plana karşı miting alanına çevrildi.

Lübnan'daki Filistinli mülteciler de protesto için ses verirken, Irak'ın başkenti Bağdat 'Yüzyılın Anlaşması' protestolarının bir başka merkeziydi.