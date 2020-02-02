Rusya: Silahlı gruplar İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde Suriye birliklerine saldırdı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, yasadışı silahlı grupların İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde Suriye ordusuna yönelik saldırılarını sürdürdüklerini duyurdu.
Gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes rejimi ihlallerinin devat ettiği belirtilen Borenkov, şu ifadeleri kullandı:
"Son 24 saat içinde 37 saldırı gerçekleşti. Yasadışı silahlı grupların militanları, Lazkiye'ye bağlı Sancek, Safsafa, Çekurdcak, Saraf, Mukattal, Mamuhiya, Kulcok, Kara-Galia, Ayn el Kantara, İdlibe bağlı Hamrat, Herbet-Abdin, Zeytuna, Kalat El-Mudik, Kara-Jurn ve Hama’ya bağlı Zaytan; El Haruka, Huveyz, Karkad, Dar Hardata, Er Rasif, Kara-Curn'a saldırılar gerçekleştirdi."
Borenkov, yasadışı silahlı grupların komutanlarına silahlı provokasyonlardan vazgeçme ve kontrolleri altındaki bölgelerde durumun barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.
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