Rusya: Suriye ordusu Halep ve İdlib’de karşı taarruza geçti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hükümet güçlerinin militanların devam eden saldırılarına yanıt olarak Halep ve İdlib’de karşı taarruz başlattığını duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, Suriye ordusunun militanların devam eden saldırılarına yanıt olarak Halep’in batı banliyölerinde ve İdlib’in iki iki yerleşiminde karşı taarruz başlattığını duyurdu.

Tümgeneral Borenkov, Suriyeli askerlerin sadece Halep’in batı banliyöleri civarında, ayrıca İdlib’in Maarat el Numan ve Serakib kentlerinin etrafında yoğunlaşan militanların mevzi ve teçhizatlarını hedef aldıklarını vurguladı.

“Sivil halk ve sivil altyapı tesisleri zarar görmedi” diyen Borenkov, Batılı sivil toplum kuruluşlarının bunu kabul ettiklerine dikkat çekti.

Rus komutanın verdiği bilgiye göre 9 Ocak’tan bu yana çatışmalarda 211 Suriyeli asker öldü, 300’ün üzerinde asker de yaralandı. Aynı dönemde militanların açtığı ateş nedeniyle 121 sivil hayatını kaybetti, 254 kişi de yaralandı.

SANA: Suriye ordusu Halep’in batısındaki bazı bölgeleri kurtardı

Bu arada Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, hükümet güçlerinin Halep’in batı banliyölerine bitişik birkaç bölgeyi terör yanlılarından temizlediğini duyurdu.

Ajansın haberinde, Suriye ordusunun Raşidin-5 bölgesini, Marata kırsalındaki yakıt depolarını ve Han Tuman’daki silah depolarını kontrol altına almayı başardığı belirtildi.

Suriye ordusu, daha önce duyurulan ateşkese rağmen her gün sivil vatandaşları hedef almaya devam eden ve onlarca kişiyi öldüren terör yanlılarına karşı hem batı hem de güneybatı yönlerinde eş zamanlı taarruza geçmiş, Halep'in batısındaki Leramın, Raşidin ve diğer yerleşimlerinde militanlara ait tedarik hatlarını ve mevzilerini imha etmişti.