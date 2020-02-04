İslam İşbirliği Teşkilatı, Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması'nı reddetti

Al Jazeera kanalının aktardığına göre, dün toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) sonuç bildirgesinde, tüm üye ülkelere, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği, 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan Ortadoğu barış planıyla 'hiçbir ilişki kurmama ve ABD idaresiyle bu planın herhangi bir şekilde hayata geçirilmesi için işbirliği yapmama' çağrısına yer verildi.

Haberde, İİT toplantısının, Filistin’in talebi üzerine Cidde’de düzenlendiği hatırlatıldı.

İİT, dünyadaki tüm Müslümanları temsil eden tek resmi yapı.

Aynı zamanda toplamda 1.8 milyar nüfusa sahip 57 üyesiyle, Birleşmiş Milletler’den (BM) sonra dünyanın en büyük ikinci uluslararası örgütü.