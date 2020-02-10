Suudi kadınların yeni zaferi: Boşanma davasına her iki eş de katılmak zorunda

Suudi Arabistan’da artık boşanma davasına her iki eş de katılmak zorunda. Mahkemeler, eşlerden biri duruşmaya katılmasa ve boşanmayı kabul etmese bile evlilik akdini bozabilecek.

Yeni uygulama, nafaka ve çocukların velayetinden kadın özgürlüklerine kadar boşanmayı takip eden tün haklara uyulmasını garanti edecek.

Bugüne kadar erkekler, resmi eşleriyle birlikte yaşamasalar da boşandıklarını kabul etmeyi reddediyorlardı. Bu durum, kadınları muhtemelen yeni aile kuran erkeklere tamamen bağımlı hale getiriyordu.

Suudi Arabistanlı avukat Rana el-Doknan, bu konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Gerçekten de yeni karar, erkek ve kadınları mutlaka duruşmaya katılmaya mecbur ediyor. Böylelikle kesinlikle boşanmayı yasal olarak kayda alabileceğiz. Sistem nihayet boşanma sonrası kadın ve çocuğun tüm haklarının yerine getirilmesi için her iki eşe mahkeme önüne çıkma zorunluluğu getiriyor.”

Bugüne kadar kadınların mahkeme sürecindeki durumunun oldukça ağır olduğunu belirten avukat şu ifadeleri kullandı:

“Erkekler mahkemeye gelmeyerek boşanma sürecini geciktirebiliyordu. Genelde davalar yaklaşık 3 ay sürüyordu ve kadınların hak ve çıkarları her zaman dikkate alınmıyordu. Şimdi davalar ortalama 10 gün sürecek. Ayrıca boşanmanın belgelenmesinin zorunlu hale gelmesi, kraliyetteki kadınların haklarını korumaya yönelik çok önemli bir adım.”

Erkeklerin eşlerine bildirmeden boşanma hakkı ellerinden alındı



Çocuk, kadın ve insani sorunlar araştırmacısı Havazin el-Zahrani de bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Yeni kanun, eşlerine bildirmeden boşanma hakkını erkeklerin elinden almakla birlikte bazı durumlarda hakemlere eşleri barıştırma, evliliği koruma fırsatını veriyor. Bunu başaramazlarsa en azından eşler, nafaka ve çocuğun velayeti konusunda anlaşma sağlayarak barışçıl şekilde ayrılabilecek”.

Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre, son zamanlarda boşanma sayısı ayda 4 bine ulaştı. Suudi mahkemeler saatte 6 boşanma kararı veriyordu.