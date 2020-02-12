Eski İsrail Başbakanı Olmert'ten Mahmud Abbas'a destek: Muhatap alabileceğimiz tek ortak o

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan kalıcı İsrail-Filistin barış planına Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas sert bir şekilde tepki gösterdi.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, yaptığı açıklamada Abbas'ı 'barış ortağı' olarak nitelendirdi ve Trump'ın Batı Şeria'nın büyük bir kısmını İsrail'e ilhak eden planını eleştirmese de, Abbas'ın gelecekteki müzakerelere dahil edilmesi gerektiğini savundu.

Olmert, Abbas için "O bir barış adamı, teröre karşı ve bu yüzden muhatap alabileceğimiz tek ortak o" dedi. Eski Başbakan, "Biraz zaman alacak ama bu müzakereler gerçekleşecek ve İsrail'in bu müzakerelerdeki ortağı Mahmud Abbas olacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ülkedeki siyasi krize ilişkin yorumda bulunan Olmert, "İsrail tarafında bu müzakerelerin ortağı kim olacak? Bu yıldan sonra öğreneceğiz" diye konuştu.

2005 yılında yaşamını yitiren Yaser Arafat'ın yerine gelen Abbas, Olmert'in söz konusu yorumlarına yanıt vererek, eski başbakanı 'sevgili dostum' diye andı. Abbas, 'İsrail halkına el uzatmak istediğini' kaydetti:

"Barışçıl yollarla ve müzakerelerle barışa ulaşmak istiyoruz. Tekrar edeyim, şiddete karşıyız ve bunu istemiyoruz."

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon ise, Olmert'in Abbas'la yakınlaşma sinyallerine karşı uyarıda bulundu.

Danon BM Güvenlik Konseyi'ne, Abbas'ın Trump'ın 'gerçekçi' önerilerini dikkate almadığını söyleyerek, Filistinlilerin 'yeni bir lidere ihtiyaç duyduklarını' öne sürdü.

Danon, "Olmert, İsrail'e karşı diplomatik terörizmi destekliyor. Bu utanç verici" dedi.

Eski İsrail Başbakanı Olmert, 2 Mart yapılması planlanan genel seçimlerde Netanyahu'nun rakibi, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a yakın isimler arasında yer alıyor.

Olmert'in istifasını ise, Netanyahu hakkında da açılan yolsuzluk soruşturmaları getirmişti.