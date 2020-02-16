Suriye medyası: Ordu, İHA’ların petrol rafinerisine yönelik saldırısını önledi

Sham FM radyosunun aktardığına göre Suriye hükümet güçleri, ülkenin kuzeyindeki Humus vilayetinde bulunan petrol rafinerisine saldırı girişiminde bulunan 5 İHA’yı vurarak düşürdü.

Haberde, “Ordu, Humus’taki petrol rafinerisine saldırı girişiminde bulunan beş İHA’yı vurarak düşürmeyi başardı” ifadelerine yer verildi.

Militanlar Humus’taki petrol rafinerilerine ve enerji altyapı tesislerine belli aralıklarla saldırıyor.

Şubat başlarında Humus’taki rafineriler ve üç gaz istasyonu topçu bombardımanına maruz kalmış, iki tesiste yangın çıkmıştı. Aralık 2019'da ise militanlar İHA’larla Humus’taki petrol rafinerisini, gaz tesisini ve Al Rayan istasyonunu hedef alan terör saldırıları gerçekleştirmişti.