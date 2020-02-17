Kayıt
23:19 17 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Hamas'ın gönderdiği kadın fotoğraflarına kanan İsrail askerlerinin cep telefonları 'hack'lendi

    Hamas'ın gönderdiği kadın fotoğraflarına kanan İsrail askerlerinin cep telefonları 'hack'lendi

    © Fotoğraf : Twitter/İsrail ordusu
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 91
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104142/44/1041424472.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202002171041424499-hamasin-gonderdigi-kadin-fotograflarina-kanan-israil-askerlerinin-cep-telefonlari-hacklendi/

    Hamas, İsrailli askerlerin telefonlarına bir yazılım yükleterek hem ortam dinlemesi hem de yer tespiti yaptı. Yazılımı telefonlarına yükletmek için ise kendilerini kadın olarak tanıtıp, kadın fotoğrafları göndererek İsrailli askerleri kandırdı.

    İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hamas, bu fotoğraf da dahil bazı fotoğraflarla sahte sosyal medya profilleri yaratarak İsrail Savunma Güçleri'nin (IDF) askerlerinin telefonlarını hack'lemeye çalıştı. Hamas'ın bilmediği ise İsrail istihbaratı bu komployu öğrendi, kötü amaçlı yazılımı takip etti ve Hamas'ın hack'leme sistemini çökertti" denildi.

    Pazar sabahı IDF'nin Twitter hesabından paylaşılan kadın fotoğrafı yüzlerce yorum aldı.

    Yorum yapanlar, IDF'nin hesabının hack'lendiğini sanıyordu. Oysa IDF, İsrailli askerlerinin telefonlarının hack'lendiğini açıklamak için bu fotoğrafı paylaşarak dikkat çekmeyi hedeflemişti. 

    2 binden fazla yorum aldıktan sonra bir paylaşım daha yaparak "Hamas'ın hack'leme girişiminin çökertildiğini" duyurdu. 

    BBC Türkçe'nin haberine göre Hamas üyeleri yarattıkları sahte sosyal medya hesaplarında kendilerini kadın olarak tanıtıp İsrailli askerlere ulaştı. Hamas üyeleri, İsrailli askerlerden fotoğrafların ve iletişimin devamı için bir yazılım yüklemelerini istedi. Yazılımı indiren İsrailli askerlerin böylece tam konumları Hamas'ın eline geçti. Bu yazılım aynı zamanda ortam dinlemesi de yapabiliyordu.

    'Catch&See', 'ZatuApp' ve 'GrixyApp'

    "Cinsel içerikli fotoğrafların daha güvenli bir ortamda ve daha hızlı paylaşılmasını sağladığı" söylenerek İsrail askerlerinin telefonlarına indirilen uygulamalara "Catch&See," "ZatuApp" ve "GrixyApp" isimleri verilmişti.

    Mesajlar askerlere ilk olarak Whatsapp, Instagram, Telegram ve Facebook üzerinden gönderildi. Askerler iletişimi yüz yüze ya da telefon görüşmesiyle devam ettirmek istediğindeyse kadın rolü yapan Hamas üyeleri, ya sağır olduklarını ya da İsrail'e yeni göç etmiş oldukları için İbraniceyi iyi konuşamadıklarını söyledi.

    İsrail ordusu şimdi yazılımı indirmiş olan onlarca askere ulaşarak telefonlarını teslim etmesini istiyor.

    BBC'ye göre İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, bunun Hamas'ın son 4 yıldaki 3. hack'leme girişimi olduğunu, Hamas'ın "artık dijital dünyadaki oyunda elini yükselttiğini" ve bunun şimdiye kadar kullandığı en karmaşık ve ileri düzey yazılım olduğunu söyledi.

    Sözcü Conricus, çok büyük bir bilgi akışı olduğunu düşünmediklerini, Hamas'ın yaklaşık 30-40 askerin telefonuna ulaşabildiğini duyurdu. 

    İsrail ordusu, Hamas'ın bu girişimi aylar önce başlattığı, kendilerinin ise planı birkaç gün önce çökerttiği bilgisini paylaştı ancak başka bir detay vermedi.

    İsrailli askerlere cep telefonu kullanırken "dikkatli olmaları" uyarıları yapıldı ve "cep telefonu kullanma kılavuzu" dağıtıldı.

    Etiketler:
    Hack, Siber saldırı, İsrail, Hamas
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şiddetli çatışmalara sahne olmuş kentte çok sayıda bina ve ev hasar gördü.
    İdlib’in stratejik Maarat el Numan kentine geri dönüşler başladı
    Karikatür
    Venezüella'da muhalefet lideri Guaido'nun amcası patlayıcılarla yakalandı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet