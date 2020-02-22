Suriye Ulaştırma Bakanı Hamud: Şam-Halep otoyolu sivil araçlara resmen açıldı

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Hamud, Şam ile Halep’i birbirine bağlayan otoyolun sınırlama olmaksızın sivil araçların geçişine resmen açıldığını belirtti.

Hamud, “Şam-Halep otoyolu sivil araçlara trafiğe resmen açıldı ve vatandaşlarımızın hizmetinde” diye konuştu.

Suriye ekonomisi için büyük önem taşıyor

Suriye’nin iki büyük kentini birbirine bağlayan stratejik öneme sahip devlet otoyolu, Suriye ordusunun Halep’in batı civarlarını ve Halep topraklarının büyük bir kısmını terör yanlılarından temizlemeyi başaran operasyonu sonucunda 7 yıldır ilk kez trafiğe açılmış oldu.

Şam-Halep otoyolu öncelikle ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Bu otoyolunun kullanıma açılması sayesinde militanların yıkıma uğrattığı Halep sanayi bölgesi ve yıkılan yerleşimlerin altyapısı, malzeme sevkiyatının hızlanacağı için daha hızlı bir şekilde yenilenebilecek.