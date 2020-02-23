İran'da 5.7'lik deprem: Van'da da hissedildi

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan'a bağlı Kotur ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van ve çevre illerde de hissedildi. Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık "Bazı evler ve ahırlar yıkıldı. Şu anda enkaz altında kalan kimse yok" dedi.

© İHA / İHA Yetkililer doğruladı: Van'da 3'ü İran sınırından geçiş yapan 5 kişi 'yüksek ateş' sebebiyle tedavi altında 'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kotur ilçesi olan 5.7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 09.22'de kaydedildi.

6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Van ve çevre illerde de hissedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir" ifadesine yer verildi.

© AA / Depremin hissedildiği Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık da şöyle konuştu: "Köyümüz 80 haneli ve 700 nüfusu var. Bazı evler ve ahırlar yıkıldı. Şu anda enkaz altında kalan kimse yok. Bazı yaralılarımızı ambulanslarla hastaneye gönderdik. Şiddetli bir sarsıntıyla kendimizi dışarı attık. İnsanlar korktuğu için eve giremiyor. Ahırların yıkılması nedeniyle hayvanlarımız telef oldu. Komutanlarımız geldi. Şu anda incelemeler yapılıyor."

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Sınıra yakın mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü bilgisi var. Şu ana kadar can kaybımız yok. Bir kişinin yaralandığı bilgisi ulaştı. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk ettik" diye konuştu.