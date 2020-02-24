Gazze'den İsrail'e 20 roket fırlatıldı, İsrail birden fazla bölgeye hava saldırısı düzenledi

Filistinli direniş gruplarının günün erken saatlerinde İsrail'in güneyine 20 roket attığı İsrail ordusunun roketlerden 13'ünü durdurduğu bildirildi. Saldırıdan önce İsrail bir Filistinliyi öldürmüş, 2 Filistinliyi de yaralamıştı. Gece saatlerinde ise İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediği bilgisi geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail topraklarına roket saldırısı planlandığı bilgisi aldıklarını açıkladı. İsrail ordusu günün erken saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e 20'den fazla füzenin ateşlendiğini, ortalama 10 füzeye müdahale edildiğini Twitter'dan yaptığı açıklamayla duyurdu.

IDF yaptığı haritalı paylaşımla ateş altındaki bölgeleri işaretledi. Roketler nedeniyle İsrail'in güneyindeki bölgelerde sirenlerin çalındığı bilgisi paylaşıldı. İsrail son saldırılardan İslami Cihad'ı sorumlu tutuyor.

A barrage of 20 rockets was just fired from #Gaza into #Israel.



Approximately 10 rockets were intercepted by the Iron Dome.



This map shows all the areas in Israel that just came under fire: pic.twitter.com/OxvBfwAuuW — Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020

​Gazze'den atılan roketlerin ardından İsrail ülkenin güneyindeki bölgelerde bulunan tüm sığınakları açtı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'nin doğu sınırında İsrail güçlerinin bir Filistinliyi öldürülmesine misilleme olarak İsrail'in güneyine 20 roket attığı belirtildi. İsrail güçleri bu sabah Gazze'nin doğu sınırında bir Filistinliyi öldürmüş, 2 Filistinliyi de yaralamıştı.

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İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde ise, Gazze'nin Han Yunus kenti batısındaki bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı Yüzyılın Anlaşması sonrası bölgede gerilim oldukça yüksek durumda bulunuyor.