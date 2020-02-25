SANA: Militanlar Haseke'nin içme suyunu kesti

Suriye resmi haber ajansı SANA, militanların Suriye’nin kuzeydoğusundaki iki şehrin içme suyunu kestiğini belirtti.

Suriye devlet ajansı SANA, militanların Suriye'nin kuzeyindeki iki kentin suyunu kestiğini bildirdi.

Haberde, Haseke'nin temel içme suyu kaynağı olan Alluk su istasyonunu kontrol eden militanların Haseke ve Tel Temr şehirlerinin içme suyunu kestiği ifade edildi.

İstasyonun Suriye–Türkiye sınırları yakınında bulunduğu belirtilen haberde, Alluk'tan Haseke şehri batısındaki El Himme istasyonuna kadar uzanan bütün yerleşimlerin ana içme suyu kaynağı olduğu kaydedildi.