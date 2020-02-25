İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA, İran sağlık bakanı yardımcısına yapılan virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Koronavirüsle ön saflarda savaşan sağlık bakan yardımcısı Bay Harirchi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı" denildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Harirchi'nin karantinaya alındığını söyledi.
Harirchi'nin dün hükümet sözcüzü Ali Raiei ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında sık sık öksürdüğü ve terlediği görülmüştü.
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