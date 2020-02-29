Bahreyn'de koronavirüs vakaları 38'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 38’e çıktığı belirtildi.

Tespit edilen son 2 vakadan birinin Suudi Arabistanlı olduğu ifade edilirken, her ikisinin de İran'dan geldiği kaydedildi.

Bakanlık, 2 hastanın da karantina altına alındığını bildirirken, en yüksek standartlarda tedavi edildiklerini vurguladı.

Koronavirüs görülen ülkelerden gelen yolcuların muayenesi için gereken önlemlerin alındığı ifade edilirken, semptom gösteren hastaların ivedilikle hastanelerin gerekli bölümlerine sevk edildikleri belirtildi.