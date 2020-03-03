Ruhani, Putin’i yakında İran’da gerçekleştirilecek Astana zirvesine davet etti

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali’nin açıklamasına göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yakın zamanda ülkesinde gerçekleştirilecek Astana zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet etti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Celali, “Ruhani, yaptıkları telefon görüşmesinde mevkidaşı Vladimir Putin’i, ev sahipliği sırası gereği, yakın zamanda İran’da gerçekleştirilecek Astana zirvesine davet etti” dedi.

Ruhani daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gerginliğin tırmandığı İdlib konusunda Rusya’nın katılımı olmadan İran-Türkiye-Suriye zirvesi gerçekleştirilmesini teklif etmişti. Daha sonra ise İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Moskova, Ankara ve Tahran’ın katılımıyla gerçekleştirilen Suriye konulu Astana sürecinin ana format olduğunu ifade etmişti.