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04:28 06 Mart 2020
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    Esad, Türkiye ile ilişkilerin hangi koşullarda düzelebileceğini açıkladı

    пресс-служба президента Сирии
    Ortadoğu
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202003051041541818-esad-turkiye-ile-iliskilerin-hangi-kosullarda-duzelebilecegini-acikladi/

    Suriye Devlet Başkanı Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör yanlılarını desteklemeyi bırakması durumunda Şam’ın Ankara ile ilişkileri yeniden tesis etmeye hazır olduğunu belirtti.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e demecinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör yanlılarını desteklemeyi bırakması durumunda Şam’ın Ankara ile ilişkileri yeniden tesis etmeye hazır olduğunu ifade etti.

    Esad, son 2 yıl içinde Suriye ve Türkiye istihbarat yetkilileri arasında görüşmelerin yapıldığına dikkat çekti.

    “Rusya ile ortak hedefimiz, Türkiye’yi teröristlere destek vermekten uzaklaştırmak ve doğal konumuna döndürmek” diyen Esad, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Erdoğan teröristleri destekledikçe böyle bir sonuca varamayız. Teröristlere destekten kurtulmak gerekir, o zaman durum eskisine döner.”

    İki ülkenin halkları arasında düşmanlık olmadığını vurgulayan Esad, gerginliğin ise siyasi çıkarlara bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

    ‘Ankara sığınmacıları Avrupa’ya şantaj için kullanıyor’

    Ankara’nın sığınmacıları Avrupa’ya şantaj yapmak için kullandığını söyleyen Esad, şöyle konuştu:

    “Türkiye şantaj olarak Avrupa’ya ikinci sığınmacı dalgasını göndermeye başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce sığınmacıları göndermekle tehdit etmişti.”

    ‘Yüzyılın Anlaşması ölü doğmuş bir plan’

    Suriye lideri Esad, ABD’nin 'Yüzyılın Anlaşması' adıyla da bilinen Ortadoğu barış planının ölü doğduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından seçim kampanyasında kullanıldığını ifade etti.

    Suriyeli bürokratların Amerikalılarla yaptıkları görüşmelerde, ABD’li politikacının öncelikle ‘seçimlerle ilgili şahsi çıkarları için yararlı olan şeyleri’ yaptığını ve ABD’nin çıkarlarını ya da dünya istikrarını düşünmediğini anladıklarını diyen Esad, şöyle konuştu:

    ‘Ortadoğu’ya ve barış sürecine yıkıcı etkisi olacak’

    “Yüzyılın Anlaşması kesinlikle ABD’de yaklaşan seçimlerden dolayı şimdi önerildi. Bu öneri, uygulanması durumunda Ortadoğu’ya ve 20. yüzyılın 90'lı yıllarının başlarında başlatılan barış sürecine zarar vermekle kalmayıp, yıkıcı sonuçları olacak.”

    Birçok ülkenin plana karşı geldiklerine dikkat çeken Esad, “Bunun ölü doğmuş bir plan olduğu söylenebilir. Belki de Trump, ABD’deki İsrail lobisini tatmin etmek için bu yılki seçimlerde ondan yararlanabilir, ancak seçimlerden sonra belki de ‘Yüzyılın Anlaşması’ hakkında herhangi bir şey duymayacağız ve bu bir sonraki seçime kadar böyle devam edecek. O zaman sıradaki seçimlerde bu anlaşmadan daha kötü olan yeni bir ‘Yüzyılın Anlaşması’ ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Türkiye-Suriye İlişkileri, Recep Tayyip Erdoğan, Beşar Esad, Türkiye, Suriye
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