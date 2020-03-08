Rusya, Suriye’de 8 ateşkes ihlali kaydetti

Rusya Savunma Bakanlığı sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde, Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk komisyonu çalışmaları kapsamında, Rusya’nın son 24 saat içinde 8 ateşkes ihlali tespit ettiğini, Türkiye tarafından ise herhangi bir ihlal kaydedilmediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk ortak komisyonundaki Rus tarafı, Lazkiye’de 4, Halep’te 3 ve İdlib’de 1 olmak üzere toplam 8 ateşkes ihlali tespit etti. Türk tarafı ise ihlallere ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.”